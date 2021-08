Ishmail Wainright passe de Strasbourg aux Toronto Raptors !

Un temps convoité par le Zalgiris Kaunas, Ishmail Wainright (1,96 m, 26 ans) va découvrir la NBA, au sein d'une équipe qui le pistait depuis de longs mois. L'ancien joueur de la Strasbourg va s'engager pour deux ans avec les Toronto Raptors informe le célèbre Adrian Wojnarowski. L'international ougandais n'aura donc aucun regret sur la décision du club alsacien en décembre dernier, la SIG ayant refusé de le libérer en cours de saison afin qu'il rejoigne la franchise canadienne, actuellement en pleine reconstruction après son sacre de 2019.

Joueur très physique, Ish Wainright était un cadre de la formation strasbourgeoise cette saison (11,7 points, 4,1 rebonds et 2,4 passes décisives pour 14 d'évaluation). Une signature en NBA en forme d'accomplissement pour un homme au parcours atypique, qui s'est d'abord essayé au football américain après son cursus universitaire, avant de se décider à revenir au basket par la petite porte, entamant son aventure européenne en... seconde division allemande à Nuremberg en 2018/19, avant de transiter par Vechta et Strasbourg avec le succès que l'on connaît. Désormais, c'est la grande scène qui l'attend !

