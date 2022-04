Ismaël Kamagaté s'inscrit pour la Draft NBA 2022

A deux jours de la date limite, Ismaël Kamagaté (2,11 m, 21 ans) s'est inscrit pour la Draft NBA 2022. Comme Matthew Strazel, Hugo Benitez, Ousmane Dieng, Hugo Besson et Malcolm Cazalon, le pivot du Paris Basketball tente sa chance. Selon la dynamique actuelle, il devrait maintenir son nom puisqu'il est annoncé au deuxième tour par la plupart des "mock-drafts". Le natif de Paris tourne à 11,8 points et 6,3 rebonds pour 15,2 d'évaluation en 27 minutes en Betclic ELITE cette saison avec le club de sa ville natale.

Ismael Kamagate has entered the 2022 NBA draft, his agent Bouna Ndiaye told ESPN. The 6'11 center is having an excellent season with Paris Basket in France, averaging 11.8 points, 6.3 rebounds and 1.5 blocks in 27 minutes, shooting 65% for 2. Potential first round pick. pic.twitter.com/deZne7EdJE