Jaylen Hoard bat encore son record en NBA (27 points)

Pour l'avant-dernier match de la saison, Jaylen Hoard s'est encore illustré ce vendredi avec Oklahoma City. Utilisé 47 minutes, l'ailier-fort a pu battre son record de points en NBA : 27. Il faut dire qu'en cette fin de saison, l'ancien membre du Pôle France a carte blanche. En effet, il a pu prendre 23 tirs, mais il a su faire preuve d'efficacité en en convertissant 13 d'entre eux (1/4 à 3-points). Il faut ajouter à cela ses 17 rebonds et 4 passes décisives.

24 PTS / 21 REB / 3 AST

23 PTS / 5 REB / 3 AST

27 PTS / 17 REB / 4 AST



@JaylenHoard lors de ses 3 derniers matchs avec le @OKCThunder !



24.7 PPG / 14.3 RPG / 3.3 APG

56.1 FG% / 46.7 3P% pic.twitter.com/97xwuNVlnf — NBA France (@NBAFRANCE) April 9, 2022

Toutefois, le Thunder s'est incliné 120 à 101 chez les Los Angeles Lakers dans ce match sans enjeu. Théo Maledon n'a pas joué. Retour sur le match de Jaylen Hoard en vidéo :

Jaylen Hoard s'est également exprimé devant la presse après le match :

Dans les autres matches, Rudy Gobert a signé un double-double (16 points à 5/7, 12 rebonds et 2 passes décisives en 33 minutes) lors de la défaite d'Utah contre Phoenix (105-111). Le Jazz est complètement passé à côté de sa fin de rencontre (13-36 lors du dernier quart-temps). Frank Ntilikina (0/1 aux tirs en 5 minutes de jeu) et Timothé Luwawu-Cabarrot (0/2, 1 rebond et 1 passe décisive en 15 minutes) n'ont pas marqué lors de la victoire de Dallas (128-78 contre Portland) et la défaite d'Atlanta (113-109 à Miami). Enfin, Killian Hayes a cumulé 6 points à 3/9, 3 rebonds et 3 passes décisives en 27 minutes lors de la défaite de Détroit contre Milwaukee (101-131).