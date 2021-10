Jaylen Hoard de retour au Thunder d'Oklahoma City

Joueur du Thunder d'Oklahoma City en 2020-2021, d'abord en G-League puis en NBA (6,1 points à 50% de réussite aux tirs et 3,4 rebonds en 17 minutes sur 19 rencontres) via un two-way contract, Jaylen Hoard (2,05 m, 22 ans) est de retour sur place. L'ailier-fort a cette fois signé un "exhibit 10", ce qui va lui permettre de rejoindre l'équipe de Mark Daigneault pour la fin du camp de présaison et de pourquoi pas s'engager pour la saison grâce à un nouveau two-way contract.

The Thunder is signing Jaylen Hoard. This is another Exhibit 10 deal.



Hoard played in 19 games for the Thunder last season.