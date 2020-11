Jaylen Hoard discute avec Oklahoma City

NBA

Après avoir vécu une première saison NBA avec Portland via un two-way contract, l'ailier-fort français Jaylen Hoard (2,05 m, 21 ans) devrait changer de cap. Selon L'Equipe, ses agents négocient actuellement avec la franchise d'Oklahoma City pour qu'il intègre l'effectif. Ce pourrait être avec un contrat garanti, un "exhibit 10" ou un nouveau "two-way contract".

S'il venait à rejoindre l'Oklahoma, il serait alors avec un autre jeune Français, Théo Maledon, tout juste drafté pour la franchise. En revanche, il ne côtoierait pas Vincent Poirier qui devrait bien aller à Philadelphie.

Après deux saisons en High School et une à Wake Forest en NCAA, ce poste 4 fort rebondeur a pris part à 13 matchs de saison régulière NBA, pour 2,9 points et 2,5 rebonds en 8 minutes. En parallèle, il a pu s'exprimer en G-League avec les Texas Legends (16,2 points à 51,8% de réussite aux tirs et 6,9 rebonds en 28 minutes sur 24 matchs).