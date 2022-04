Jaylen Hoard enchaîne (23 points) mais tombe sur un Rudy Gobert très propre

NBA

Alors qu'Olivier Sarr a été coupé par le Thunder afin de céder sa place à Melvin Frazier Jr. et que Théo Maledon a encore été laissé sur le banc, Jaylen Hoard s'est de nouveau montré sous un beau jour ce mercredi en NBA. Seulement, ses 23 points à 8/17 aux tirs (dont 5/8 à 3-points), 5 rebonds et 3 passes décisives en 36 minutes n'ont pas permis à Oklahoma City d'accrocher Utah, qui s'est largement imposé (137-101). Pour le Jazz, Rudy Gobert a livré un match des plus propre (20 points à 9/9, 10 rebonds et 2 contres en 26 minutes).





Rudy Gobert : 20 PTS, 10 REB (WIN)

Jaylen Hoard : 23 PTS, 5-8 3PM

Evan Fournier : 8 PTS

Killian Hayes : 11 PTS

Frank Ntilikina : 2 PTS (WIN)

Nico Batum : 6 PTS, 5 REB (WIN) pic.twitter.com/sl1g9cYVrE — NBA France (@NBAFRANCE) April 7, 2022

Dans les autres matches, les Français n'ont pas fait d'étincelles. Nicolas Batum a contribué (6 points à 2/4, 5 rebonds et 2 passes décisives en 22 minutes) à la victoire des Los Angeles Clippers face aux Phoenix Suns. Les Californiens ont résisté au retour des leaders de la saison régulière, en s'imposant de 4 points après avoir compté... 39 points d'avance dans le troisième quart-temps.

Autrement, les Dallas Mavericks de Frank Ntilikina (2 points à 1/1 en 2 minutes) l'ont emporté 131 à 113 à Détroit, alors que Killian Hayes a fini à 11 points à 3/9 aux tirs, 4 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions en 30 minutes. Dans le derby new yorkais, Brooklyn s'est imposé chez les Knicks d'un Evan Fournier pas dans un grand jour (8 points à 3/9, 4 rebonds et 3 passes décisives en 29 minutes). Enfin, Timothé Luwawu-Cabarrot n'a pas joué lors de la victoire d'Atlanta face à Washington D.C.