Jaylen Hoard est bien dans l'effectif du Blue d'Oklahoma City

Passé furtivement par le Thunder d'Oklahoma City lors du camp de présaison, Jaylen Hoard (2,05 m, 21 ans) a rejoint la franchise avec comme perspective le fait d'évoluer en G-League dans un premier temps. Le Carnonais est bien annoncé dans l'effectif du Blue qui va démarrer la saison en février, dans une bulle sanitaire.

Il va retrouver un championnat dans lequel il avait brillé en 2019-20 avec les Texas Legends (16,2 points à 51,8% de réussite aux tirs et 6,9 rebonds en 28 minutes sur 24 matchs), en plus de 13 matchs de saison régulière NBA avec Portland, pour 2,9 points et 2,5 rebonds en 8 minutes.