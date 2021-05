Jaylen Hoard et Théo Malédon, coéquipiers à OKC comme leurs mères l'ont été chez les Bleues

NBA

Jaylen Hoard (2,05 m, 22 ans) et Théo Malédon (1,93 m, 19 ans) sont désormais coéquipiers au sein de l'équipe d'Oklahoma City. Drafté en 2020 à la 34e position par les Sixers de Philadelphie et envoyé dans la foulée au Thunder, Théo Maledon a fait sa place dans une franchise en reconstruction et enchaîne les titularisations. Jaylen Hoard est quant à lui arrivé à OKC au début du mois d'avril et a pris part à 12 matches avant celui de ce dimanche, pour 15 minutes de moyenne.

Les deux Français, nés en 1999 (pour Hoard) et 2001 (pour Maledon) dans deux familles de basketteurs, partagent beaucoup en commun. "Avoir un gars français ici, quelqu'un avec qui on peut parler notre langue natale, c'est toujours bien", a déclaré Malédon pour The Oklahoman. La connexion entre les deux français date d'il y a bien longtemps, leurs mamans ayant été coéquipières en équipe de France jeunes. Katia Foucade, la maman de Jaylen, et Sylvie Guéret, la mère de Théo, ont passé le flambeau à la génération suivante. Jaylen Hoard se souvient ainsi avoir assisté aux prouesses de Théo Maledon dans un tournoi de sélection de jeunes auquel il a assisté, sans doute pour soutenir sa soeur Anaia Hoard elle aussi membre de la génération 2001.

"Je me souviens avoir pensé, 'Wow ce petit est bon', il était juste plus fort que tout le monde et c'était fou à voir", raconte Jaylen Hoard à The Oklahoman. Par la suite, ils se sont retrouvés une année au Pôle France, en 2015-2016, lors de la saison U15 de Théo Maledon. Leurs chemins se sont séparés pour ensuite rejouer de nouveau ensemble, cette fois en NBA sous les couleurs du Thunder.

A noter qu'un autre francophone fait partie de l'équipe, c'est l'ailier Québécois Luguentz Dort (1,90 m, 22 ans). Avec le Montréalais, les deux français peuvent échanger dans la langue de Molière.