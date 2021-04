Jaylen Hoard finira la saison NBA avec Oklahoma City

NBA

Crédit photo : OKC Thunder

Alors que le Thunder n'a plus rien à jouer collectivement (13e de la conférence Ouest avec 20 victoires en 49 rencontres), sa va permettre à deux jeunes Français de poursuivre leur progression sur les parquets de NBA : Théo Maledon, si séduisant pour sa saison rookie à l'image de ses 33 points du week-end contre Phoenix, et... Jaylen Hoard, tout juste signataire d'un two-way contract avec la franchise de Sam Presti.

Déjà passé par Oklahoma City lors de la présaison, rapidement coupé afin d'intégrer l'effectif de G-League où il n'a pas spécialement brillé dans la bulle de Disneyland (9,7 points à 49%, 4,8 rebonds et 2 passes décisives, contre 16,2 points et 6,9 rebonds l'an dernier avec les Texas Legends), le fils de la légende bisontine Antwon Hoard (2003/09, champion de Pro B et MVP de la finale en 2008) a donc été promu par le Thunder pour les 23 dernières rencontres de la saison. Son contrat deux-voies l'autorise à passer 45 jours en NBA en 2020/21 : or, la dernière sortie de l'équipe de Mark Daigneault est programmée le 16 avril, soit dans 41 jours.

Une belle occasion pour le natif du Havre de se mettre en valeur en vue d'espérer faire partie du projet de reconstruction initié par OKC, autour du jeune Shai Gilgeous-Alexander. Passé par Portland lors de sa saison rookie, pris sous son aile par la légende Carmelo Anthony qui lui avait offert le ballon du match après ses premiers points en NBA à Chicago le 26 novembre 2019, Jaylen Hoard avait disputé 16 rencontres avec les Blazers (3,3 points à 50% et 2,6 rebonds en 9 minutes), dont trois de playoffs.