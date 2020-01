Jaylen Hoard s'installe dans la rotation de Portland

NBA

Rappelé par les Portland Trail Blazers la semaine passée, le rookie français Jaylen Hoard est actuellement responsabilisé dans la rotation de son équipe. Lors du déplacement à Minneapolis - une ville qu'il connaît bien pour avoir souvent rendu visite à James Wade, le mari de sa maraine Edwige Lawson, lorsqu'il était assistant des Lynx -, il a ainsi joué 17 minutes jeudi, pour 8 points à 3/7 aux tirs, 4 rebonds et 2 interceptions. Samedi soir, rebelotte contre Milwaukee et Giannis Antetokounmpo avec 17 minutes de nouveau, pour 6 points à 2/7 et 5 rebonds. Cependant, les Blazers se sont inclinés par deux fois et traversent actuellement une mauvaise période (8 défaites sur les 10 derniers matchs). Pas de quoi redresser la barre après un début de saison décevant (16 victoires et 24 défaites quasiment à la mi-saison).

L'autre ailier rookie français Sekou Doumbouya est lui bien installé dans le cinq majeur. Après un départ canon, il est redescendu un peu sur terre mais continue de s'exprimer. Samedi soir contre Chicago, il a ainsi cumulé 12 points à 4/10 aux tirs (1/2 à 3-points), 3 rebonds, 2 balles perdues et 5 fautes en 29 minutes.

Les résultats NBA du samedi 11 janvier 2020 :