Jaysean Paige, de Chartres à la NBA

Crédit photo : Chartres Horizon

En cette période de pandémie, tout le monde peut devenir un joueur NBA, pour peu que vous soyez testé négatif et employé en G-League. Après l'histoire de Xavier Moon, rookie anonyme de l'ALM Évreux en 2017 embauché par les Clippers (1 point à 17% et 2 rebond en 2 rencontres), le basket français en a encore une nouvelle preuve en la personne de Jaysean Paige (1,88 m, 27 ans).

Passé par Chartres (Pro B) en 2018/19, il fut loin d'être convaincant avec le CCBM (malgré des statistiques de 13,4 points à 45% et 4,1 passes décisives en 18 matchs), finissant par être coupé par la lanterne rouge en février. Dans son bilan de fin de saison, L'Écho Républicain le décrivit comme « trop individualiste, incapable de gérer les fins de match, parfois dilettante ». Tous ces facteurs cumulés ont contribué à renvoyer le club eurélien en Nationale 1.

Également aperçu en deuxième division allemande, en Macédoine, en Grande-Bretagne (élu dans le meilleur cinq de la saison juste avant de débarquer à Chartres), en G-League, à Porto-Rico et en Hongrie (7,7 points et 2,1 passes décisives en 10 matchs cette année), le combo-guard est désormais un joueur NBA. Il s'est engagé pour dix jours avec les Detroit Pistons, où il formera la doublette arrière avec l'ex-villeurbannais Derrick Walton (4 points et 7,5 passes décisives en 2 apparitions avec la franchise du Michigan), en l'absence de Cade Cunningham et Killian Hayes, tous deux touchés par le Covid.