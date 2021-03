Joakim Noah à la retraite, c'est confirmé

Joakim Noah (2,11 m, 36 ans) ne jouera plus au basketball professionnel. Shams Charania de The Athletic a confirmé que le double champion NCAA, double All-Star, meilleur défenseur et membre du meilleur cinq de la saison 2013-2014 ne jouerait plus. Après une saison 2018-19 à Memphis et une pige furtive aux Los Angeles Clippers dans la bulle sanitaire, le vice-champion d'Europe 2011 pourrait signer un petit contrat avec Chicago - la franchise où il a vécu les meilleures années de sa carrière - pour prendre sa retraite en tant que Bull.

13-year NBA center Joakim Noah — a two-time All-Star and former Defensive Player of the Year winner — is effectively retiring from basketball, sources tell @TheAthletic @Stadium.



Plan is for the longtime Chicago star to eventually retire as a Bull.