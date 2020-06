Joakim Noah prolongé pour le reste de la saison par les Los Angeles Clippers

Signé pour 10 jours début mars après de longs mois sans jouer à la suite d'une blessure au tendon d'Achille, Joakim Noah (2,11 m, 35 ans) vient de prolonger aux Los Angeles Clippers pour toute la saison annonce Shams Charania de the Athletic. Il fera donc partie de l'effectif qui va finir la saison 2019/20 à Orlando cet été. L'équipe de Doc Rivers, composée de nombreuses stars, avait remporté 44 matchs sur 64 matchs avant l'arrêt de la saison le 11 mars dernier.

Du côté de Memphis en 2018/19, l'ancien international français tournait à 7,1 points à 51,6% de réussite aux tirs, 5,7 rebonds, 2,1 passes décisives et 0,7 contre en 16 minutes.

Joakim Noah and the Clippers plan for him to sign a rest of season deal next week, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Current 10-day contracts, including Noah, expire on June 23.