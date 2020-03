Joakim Noah rejoint les Clippers

Les contacts entre les Los Angeles Clippers et Joakim Noah (2,11 m, 35 ans) ont fini par aboutir à un contrat. L'ancien All-Star s'est engagé, visiblement 10 jours, pour "l'autre" franchise de Los Angeles, avec qui il avait failli être à l'essai en début de saison. Mais le New Yorkais avait du se faire opérer du tendon d'Achille.

Cette saison, les Clippers ont constitué une véritable armada. Ils sont actuellement deuxièmes à l'Ouest avec 43 victoires et 19 défaites. Du cu côté de Memphis en 2018/19, l'ancien international français tournait à 7,1 points à 51,6% de réussite aux tirs, 5,7 rebonds, 2,1 passes décisives et 0,7 contre en 16 minutes.

The Clippers are signing free agent center Joakim Noah, league sources tell ESPN. Noah, a two-time All-Star, is expected to join the team next week.