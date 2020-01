Joakim Noah sur le chemin du retour après une opération du tendon d'Achille

NBA

Après avoir effectué une bonne saison à Memphis, le pivot Joakim Noah (2,11 m, 35 ans fin février) n'a pas retrouvé de club cette saison. Et pour cause, l'ancien international français est passé sur la table d'opération. Il annonce sur Instagram avoir été opéré du tendon d'Achille il y a quatre mois et faire tout pour revenir sur les parquets. A cause de cette intervention chirurgile, il n'avait pas pu répondre à l'invitation des Los Angeles Clippers pour un essai. Récemment, c'est Dallas qui s'est renseigné à son sujet. Mais on ne sait pas quand "Jooks" sera opérationnel.