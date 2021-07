Joël Ayayi de non-drafté aux Los Angeles Lakers : "je ne réalise pas encore"

Si son nom n'a pas été prononcé par Adam SIlver ou Mark Tatum, les deux commissaires NBA, Joël Ayayi (1,96 m, 20 ans) a toutefois rejoint les Los Angeles Lakers, signant un « two-way contrat », c'est-à-dire que le joueur évoluera principalement avec la G-League et peut au maximum apparaître 50 fois sur une feuille de match en NBA. Sur Basket USA, l'ancien joueur de Gonzaga raconte comment la soirée de la draft NBA s'est passée :

« Ça a été une longue soirée… J’ai attendu mais au bout d’un moment, j’ai vu qu’il fallait penser à une alternative. J’avais eu de superbes retours de beaucoup de franchises, mais des concours de circonstances, des échanges entre autres, n’ont pas joué en ma faveur et ont fait que je n’ai pas été appelé.(...). Nous étions avec mon agent et ma famille en train suivre la Draft, et autour du 45e choix, j’ai reçu des offres de « two-way contract » de plus de dix équipes, et j’ai réfléchi à ce qui serait la meilleure solution pour moi. Ça m’a pris quelques minutes, et après avoir discuté avec mon entourage, j’ai décidé d’accepter l’offre des Lakers »