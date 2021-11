Joël Ayayi s'approche du triple-double mais Capital City s'incline

Pour son deuxième match en G-League, Joël Ayayi a brillé mais son équipe, le Capital City Go-Go (affilié aux Washington Wizards), s'est inclinée après prolongation contre les Long Island Nets. L'arrière a cumulé 15 points à 5/6 aux tirs, 14 rebonds, 7 passes décisives et 5 balles perdues en 32 minutes. Il a notamment marqué le 3-points de l'égalisation à 101 partout à la toute fin du quatrième quart-temps. Mais son équipe n'a marqué que 2 points lors des 5 minutes supplémentaires.

