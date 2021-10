Joueur des Lakers, Joël Ayayi raconte son expérience de coéquipier de LeBron James

NBA

Non drafté, Joel Ayayi a eu toutefois la joie d'être engagé par une franchise NBA dans la foulée. Et pas n'importe quelle franchise NBA : les Los Angeles Lakers. Le Girondin a signé un "two-way contract" avec les Jaune et Pourpre, lui permettant ainsi d'alterner facilement entre NBA et G-League. En présaison, le jeune arrière/ailier est à temps plein avec l'équipe californienne. L'occasion de partager le vestiaire avec une équipe plusieurs joueurs de renom : Rajon Rondo, Dwight Howard, Anthony Davis, Carmelo Anthony et surtout LeBron James. Ce dernier, considéré comme l'un des tous meilleurs joueurs de l'histoire, est, à bientôt 37 ans, toujours l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Surtout, il est des plus respecté et prend les choses en main durant la préparation de la saison 2021-2022. Pour Sud-Ouest, Joel Ayayi a partagé son quotidien avec la star mondiale. Extraits choisis :

"Les gars savent que l’on sera une fois de plus parmi les favoris pour le titre, et James mène la barque d’une main de maître. C’est un leader exemplaire, il parle à tout le monde, il motive, il pousse, il apporte toujours une approche constructive et collective de chaque instant. Voir quelqu’un qui a une telle carrière, toujours motivé, qui se met aussi au service de l’équipe, c’est extraordinaire. [...] LeBron nous a dit, à nous les rookies, de nous mettre en mode « éponge » et d’accumuler un maximum d’informations et de conseils de la part des vétérans. Il dit aussi que l’on a la chance d’être dans le vestiaire de l’une des équipes les plus expérimentées de l’histoire du basket, et donc d’en tirer profit pour devenir les meilleurs joueurs possible. Il a totalement raison. Sincèrement, j’en prends plein la vue, mais je ne suis pas là pour être fan, mais pour apprendre et jouer."

Dimanche, Joel Ayayi a joué 14 minutes pour le premier match de présaison, entre les Los Angeles Lakers et les Brooklyn Nets (97-123).