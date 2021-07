Juhann Begarin drafté par Boston, Joel Ayayi et Yves Pons signés par les Lakers et Memphis

NBA

Crédit photo : Lilian Bordron

Ils étaient plusieurs français à s'être présenter pour la Draft NBA 2021 mais un seul a été sélectionné. Juhann Begarin (1,96 m 19 ans bientôt) a été appelé par la mythique franchise des Boston Celtics en 45e position, seul choix d'ailleurs de la formation du Massachusetts cette année.

The pick is in



Welcome to Boston, @BegarinJuhann pic.twitter.com/kuI82UYePM — Boston Celtics (@celtics) July 30, 2021

Brad Stevens, tout fraîchement désigné Manager General en lieu et place de Danny Ainge, a indiqué que l'arrière passé par l'INSEP et le Paris Basketball a de fortes chances de continuer sa progression en Europe.

« C’est l’issue la plus probable même s’il n’y a rien de finalisé. Je pense que ça lui sera très, très bénéfique » a-t-il indiqué sur le site officiel des Celtics.

Ayayi aux Lakers, Pons aux Grizzlies

Quant aux autres Français, Joël Ayayi et Yves Pons, tous deux attendus au 2nd tour, ils pourront se consoler comme ils peuvent. Le premier s'est engagé, là aussi, avec une franchise mythique, les Los Angeles Lakers sous forme de « two way contract », c'est-à-dire qu'il est lié à l'équipe californienne mais devra faire ses preuves en Summer League puis ensuite avec la filiale en G-League. Le second a signé avec Memphis mais dont on ne connaît pas l'exactitude du contrat. Il s'agira très probablement d'un « two way contract ».