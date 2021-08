Juhann Begarin et les Celtics terminent deuxièmes de la Summer League

NBA

Crédit photo : Lilian Bordron

Opposés aux Kings de Sacramento ce mardi lors du match pour le titre de la Summer League 2021, Juhann Begarin et les Celtics de Boston n'ont pas fait le poids (100-67). Déjà derrière au score à la mi-temps (44-36), les C's n'ont rien pu faire par la suite et le coup d'accélérateur infligé par leurs adversaires dès le retour des vestiaires les ont relégués à -33 au final.

Titularisé au poste 4 dans un 5 de départ "small-ball", Juhann Begarin termine la rencontre à 6 points, 1 rebond, 2 passes décisives et 2 contres en 23 minutes de jeu. Mis en difficulté de loin par la défense des Kings, le Français a perdu 4 ballons. Globalement auteur d'une bonne Summer League, Begarin a marqué des points auprès du staff de la franchise et devrait rapidement être fixé sur son sort pour la saison prochaine, en sachant s'il effectue, ou non, une année supplémentaire en Europe avant de rejoindre la Grande Ligue.

Sur les autres parquets, Joel Ayayi était aussi engagé dans les matchs de ce mardi à Las Vegas. Lors de la victoire des Lakers face à Golden State (84-76), Ayayi a compilé 4 points à 2/3 aux tirs, 2 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception en 22 minutes de jeu. Détenteur d'un "two-way contract", le frenchie multipliera les allers-retours entre la NBA et la G-League dès la rentrée prochaine, dans le but de se faire une place au sein de l'effectif fourni des Lakers de Los Angeles.