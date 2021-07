Juhann Bégarin officiellement inscrit à la Draft 2021

Longtemps dans l'incertitude concernant la Draft NBA 2021, le joueur du Paris Basketball Juhann Bégarin (1,96 m, 18 ans) a choisi de maintenir son nom pour cette édition 2021, qui se déroulera le 29 juillet à Brooklyn. L'information a été dévoilée par le journaliste d'ESPN, Jonathan Givony, ce lundi 19 juillet. Auteur d'une belle saison en Pro B avec le club de la capitale, avec 11,9 points à 53,4% de réussite aux tirs, dont 36,4 % à 3-points, 3,5 rebonds et 3,1 passes décisives, le Guadeloupéen a passé un vrai cap sur l'exercice écoulé.

Juhann Begarin - a projected early second round pick - will keep his name in the 2021 NBA draft, his agent Bouna Ndiaye told ESPN. Begarin, coming off a strong season in France, is one of the youngest players in the class at 18-years old.