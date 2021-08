Juhann Begarin se met en évidence avec Boston

NBA

La Summer League NBA se poursuit à Las Vegas. Ce samedi, les Boston Celtics se sont facilement imposés contre les Sixers de Philadelphie (100-80), signant ainsi leur quatrième victoire en quatre matches. L'équipe de Joe Mazzulla a pu compter sur l'activité de Juhann Begarin. L'arrière du Paris Basketball a cumulé 8 points à 4/10 aux tirs, 3 rebonds, 4 passes décisives et 2 contres en 30 minutes. Seules ombres sur le tableau : ses 5 fautes mais surtout son 0/5 aux lancers francs.

Juhann Begarin is pretty good on defense pic.twitter.com/DGxskHwMM1 — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) August 14, 2021

Pour Théo Maledon, la journée a en revanche été moins satisfaisante. Le meneur n'a réussi aucune de ses tentatives de tir (0/7) et sa production (6 passes décisives et 4 rebonds en 27 minutes) n'a pu empêcher une défaite de 34 unités (61-95).

Joël Ayayi (7 points à 3/9, 6 rebonds et 2 passes décisives en 23 minutes) et les Los Angeles Lakers se sont aussi inclinés, contre Détroit (86-103). Killian Hayes (protocole de commotion cérébrale) n'a pas joué, pas plus que Sekou Doumbouya, forfait pour le reste de la Summer League.