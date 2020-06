Kenny Atkinson potentiel futur coach des New York Knicks

Il a claqué la porte des Brooklyn Nets début mars. Mais il pourrait bien rester à New York. Kenny Atkinson (53 ans) serait le candidat le plus apprécié en interne pour reprendre le poste de coach des Knicks rapporte Ian Begley de SNY. Sa capacité à développer des jeunes joueurs serait l'un de ses principaux atouts.

L'ancien joueur de Montpellier, du GET Vosges, Mulhouse, Nantes, Evreux et de nouveau Nantes avait démarré sa carrière d'entraîneur en tant qu'assistant du Paris Basket Racing en 2004. Après deux saisons au PBR, il était rentré aux Etats-Unis et avait pris un poste d'assistant des New York Knicks en 2008. Poste qu'il avait occupé quatre ans avant d'en faire de même à Atlanta puis de prendre la barre des Nets.

