Killian Hayes a "déjà une petite idée en tête" de qui va le sélectionner à la Draft

Annoncé dans le Top10 de la Draft NBA 2020, Killian Hayes (1,97 m, 19 ans) était l'invité de Basket Time en ce début de semaine. Dans un premier temps, le Choletais a parlé de l’organisation de son emploi du temps jusqu’à la date fatidique du 18 novembre, jour de l'événement.

« De mai à fin août, il y avait beaucoup d’entretiens vidéo avec les General Manager et les coachs. Depuis fin octobre, il y a beaucoup de « Team Workout ». Il y a une équipe qui vient avec son coach et son General Manager, et tu t’entraines devant eux. Les gens qui viennent te voir ils savent comment tu es sur le terrain, mais lors des entretiens avec eux, ils veulent vraiment voir comment tu es en dehors du terrain, ce que tu penses de leur équipe et ce que tu peux apporter. Ils veulent connaitre ta personnalité. »