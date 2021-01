Killian Hayes blessé à la hanche, deuxième entrée pour Vincent Poirier

NBA

Crédit photo : Détroit Pistons

C'est une blessure inquiétante pour Killian Hayes. Dans le troisième quart-temps, le meneur rookie des Détroit Pistons s'est écroulé après avoir tenté de récupérer un ballon, perdu quelques secondes plus tôt. Le jeune Français s'est tordu de douleur et n'est plus revenu en jeu. Après la rencontre, son entraîneur Dwyane Casey a évoqué une blessure au "fléchisseur de la hanche" qu'une IRM devra confirmer.

Oh no. Killian Hayes is down and holding his thigh. Had a bit of an awkward fall trying to defend this fast break. #Pistons pic.twitter.com/CUGGCDOL2O — Jonathan Deutsch (@JonathanD_TV) January 5, 2021

Avant de blesser, le Maugeois avait marqué 7 points à 3/7 aux tirs en 13 minutes, en plus d'une passe décisive et 3 ballons perdus. Sekou Doumbouya a lui fini à 13 points à 4/13 (3/6 à 3-points) et 2 rebonds en 23 mintes. Mais Détroit s'est incliné 125-115 contre Milwaukee et Giannis Antetokounmpo (43 points à 17/24 aux tirs).

Sekou.



13 PTS, 3x 3PM, 2 REB, 2 STL en 23 minutes de jeu.



Sekou Doumbouya & #DetroitUp s'inclinent à Milwaukee. pic.twitter.com/waGAJ66ymH — NBA France (@NBAFRANCE) January 5, 2021

Chez les jeunes Français dans la grande ligue, Théo Maledon a largement perdu avec Oklahoma City sur le parquet de Miami (118-90). Le meneur a tenté 7 tirs à 3-points, pour 2 réussites, de quoi terminer à 7 points et 2 passes décisives en 18 minutes.

Nouvelle plus réjouissante, Vincent Poirier a fait sa deuxième entrée en match de saison régulière avec les Sixers de Philadelphie. Après avoir participé à la large victoire des siens contre Orlando le 31 décembre, le pivot a cette fois joué 6 minutes (pour 2 points à 2/4 aux lancers francs, 1 rebond et 1 passe décisive) lors du succès de Philly contre Charlotte (118-101).

Autrement, Frank Ntilikina (genou) et Evan Fournier (dos) n'ont pas joué lors des victoires de New York et Orlando, contre Atlanta et Cleveland.