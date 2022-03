Killian Hayes complet contre Portland, Gobert dominé par Brooklyn

NBA

Crédit photo :

Killian Hayes a réalisé un match complet ce lundi contre Portland (12 points à 4/11 de réussite aux tirs, 5 rebonds et 6 passes décisives, une interception et un contre en 35 minutes). Malgré les efforts de Killian Hayes, les Pistons s'inclinent 119-115 contre Portland qui restait sur 4 défaites de rang. Avec cette défaite, Détroit et Orlando partagent désormais le même bilan (19 victoires et 53 défaites).

Rudy Gobert muselé par la défense des Nets

Rudy Gobert a été mis en difficulté par les Brooklyn Nets. Les New-Yorkais ont réduit la ligne de stats de "Gobzilla (11 points à 4/5, 4 rebonds défensifs, 1 passe en 30 minutes de jeu). Les New Yorkais se sont imposés 114-106 en ayant compté jusqu'à 21 points d'avance sur la franchise de Salt Lake City. Rudy Gobert a même été contré par Nic Claxton.

Brooklyn Nets Nicolas Claxton Owns Rudy Gobert #NetsWorld pic.twitter.com/uhDsF70WUh — NetsKingdom (@NetsKingdomAJ) March 22, 2022

10e défaite d'affilée pour OKC

Rien ne va plus pour le Thunder qui s'incline logiquement 132-123 contre les Boston Celtics de Jayson Tatum et Jaylen Brown. Théo Maledon s'est montré discret avec 3 points à 1/3, 1 rebond, 1 passe décisive et 1 interception en 9 minutes. Malade, Olivier Sarr n'a pas pris part au dixième revers de son équipe. Oklahoma reste 14e de conférence Ouest avec 20 victoires et 52 défaites.

Frank Ntilikina a pu jouer 6 minutes avec Dallas contre Minnesota, le temps pour lui de prendre un rebond et d'offrir une passe décisive sans tenter de tir. Les Mavs se sont imposés 110-108 après avoir compté jusqu'à 16 points d'avance. La franchise texane engrange un deuxième succès de rang avant d'affronter les Houston Rockets ce mercredi.