Killian Hayes confirme, Batum et les Clippers impuissants face aux Bucks

NBA

Depuis son retour de blessure, Killian Hayes sort du banc. Coïncidence ou non, le Choletais est plus efficace dans ce rôle. Dimanche, il a ainsi terminé à 10 points à 5/7 aux tirs, 8 passes décisives et 3 rebonds en 24 minutes face aux Minnesota Timberwolves, qui alignaient pour l'une des toutes premières fois de la saison leur cinq majeur. Il s'est notamment montré saignant dans le quatrième quart-temps - en marquant ses 10 points -, finissant même une pénétration par un gros dunk dans le traffic. Malheureusement pour le fils de DeRon Hayes, les Pistons se sont inclinés 118 à 105.

Les Los Angeles Clippers ont eux aussi perdu. Face aux champions en titre, les Milwaukee Bucks, ils ont souffert avec 137 points encaissés (contre 113 marqués). Nicolas Batum n'a pas pu faire grand chose (2 points à 1/5 et 4 rebonds en 16 minutes).

A contrario, Frank Ntililina a gagné avec les Dallas Mavericks, face aux Atlanta Hawks (103-94). L'arrière/meneur a cependant eu qu'un impact limité (0/4 aux tirs, 0 rebond et 0 passe décisive en 15 minutes). En face, Timothé Luwawu-Cabarrot n'a pas joué.