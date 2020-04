Killian Hayes dans le Top 5 de la Draft 2020 ? L'émission d'Envergure sur le sujet

NBA

Crédit photo : Ratiopharm Ulm

S'il n'y a pas de compétition partout dans le monde depuis plus d'un mois à cause de la pandémie mondiale de coronavirus, que la Draft NBA 2020 pourrait être repoussée en septembre, la cote de Killian Hayes monte en flèche outre-Atlantique. Le meneur français d'Ulm (Allemagne) fait partie des options les plus "à la mode" récemment pour la Draft 2020. A tel point que le très sérieux The Ringer l'a même qualifié de potentiel premier choix !

L'équipe d'Envergure s'est sérieusement posée la question de savoir s'il pouvait être choisi parmi les cinq premiers choix et a ainsi questionné l'entourage du Maugeois, le coach d'Ulm, Jaka Lakovic (ex-international slovène et star d'EuroLeague), et son coach individuel, Will Bynum (ancien joueur NBA et EuroLeague), sur son évolution et sa saison. De quoi mieux comprendre le potentiel du fils de DeRon Hayes.

Ce 23e numéro de la saison 3 d'Envergure est à écouter ci-dessous :