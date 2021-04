Killian Hayes de retour à la compétition ce samedi

NBA

Absent depuis le 4 janvier à cause d'une blessure à la hanche, Killian Hayes devrait faire son retour à la compétition ce samedi. Le meneur français est censé être aligné par les Detroit Pistons contre les New York Knicks annonce The Athletic.

Ce sera l'occasion pour le Maugeois de prendre part à la petite vingtaine de matches sur cette fin de saison et de s'exprimer de nouveau sur les parquets NBA, sans pression puisque les Pistons sont derniers à l'Est avec 14 victoires et 34 défaites.