Killian Hayes et Jaylen Hoard ont battu leur record de points en NBA

Après avoir perdu plus de trois mois à cause d'une blessure à la hanche, Killian Hayes a pu s'intégrer en NBA sur la fin de saison des Pistons de Détroit. Loin d'un éventuel play-in, la franchise du Michigan aligne ses jeunes et le Choletais en profite. Ce dimanche, alors que son équipe faisait la course derrière au score contre Chicago, il a signé son record de points en NBA, terminant à 21 unités à 9/17 aux tirs (dont 3/6 à 3-points mais aussi 7 rebonds, 8 passes décisives et 7 balles perdues en 38 minutes. Egalement dans le cinq majeur, Sekou Doumbouya s'est fait plus discret (5 points à 1/4, 2 passes décisives et 2 contres en 28 minutes). En face, Adam Mokoka n'a pas joué pour les Chicago Bulls, vainqueurs 108 à 96. Ce troisième succès consécutif permet aux joueurs de Billy Donovan de conserver un espoir dans la course au play-in.

Dans les autres rencontre, New York a réalisé une belle performance en s'imposant chez les Los Angeles Clippers 106 à 100 avec un très bon Derrick Rose (25 points). Les Knicks ont fait l'écart en début de quatrième quart-temps et ont résisté au retour des locaux. Habitué au banc ces derniers temps, Frank Ntilikina a tenté 4 tirs lors de son entrée de 6 minutes, pour une réussite (3 points, 1 rebond et 1 passe décisive). En face, Nicolas Batum a compilé 13 points à 5/8, 3 rebonds et 3 passes décisives en 28 minutes.

De son côté, le Thunder d'Oklahoma City a encore largement perdu, cette fois chez les Sacramento Kings (126-98). Théo Maledon a fini à 13 points à 5/15 aux tirs, 2 rebonds et 2 passes décisives en 25 minutes pendant que Jaylen Hoard battait son record de points dans la grande ligue (16, à 6/8 aux tirs en plus de 2 passes décisives en 19 minutes).

Enfin, Evan Fournier a marqué 30 points mais Boston s'est incliné face à Miami.