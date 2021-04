Killian Hayes et les Pistons impuissants face aux Spurs

NBA

Crédit photo : Youtube

Killian Hayes et les Detroit Pistons affrontaient les San Antonio Spurs, ce jeudi soir, en NBA. L'équipe de l'ancien meneur choletais s'est faite distancer dans le deuxième quart avant de ne jamais revenir. Killian Hayes termine la partie avec 12 points (mais à 5/15 aux tirs) et 5 passes décisives en 30 minutes face à Derrick White (26 points, 7 rebonds et 8 passes décisives). Sékou Doumbouya n'est pas entré en jeu.

Dans la victoire des Bulls face à Charlotte, 108-91, Chicago a signé un beau succès collectif face à un concurrent direct pour le play-in. Adam Mokoka est entré qu'en toute fin de rencontre et a délivré une passe décisive.

A Boston, il n'y a toujours pas de date de retour pour Evan Fournier, qui devait être absent une semaine à l'origine. Ses coéquipiers se sont tout de même offerts les deuxièmes de la conférence Ouest, les Phoenix Suns, 99-86, derrière un énorme Kemba Walker (32 points à 11/17 aux tirs dont 5/11 à 3-points) et une grosse défense.