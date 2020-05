Killian Hayes et Théo Maledon dans le viseur des Warriors

NBA

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Alors que le processus et surtout la date de la Draft NBA 2020 ne sont pas encore connus, les médias outre-Atlantique tentent de se pencher sur les candidats à venir. Selon le podcast de The Athletic sur les Golden State Warriors, "Warriors Plus-Minus", le coach lui même, Steve Kerr, avait prévu de se déplacer en Europe pour superviser les meneurs français Killian Hayes (1,95 m, 18 ans) et Théo Maledon (1,92 m, 18 ans), avant la fin des championnats. La probable non qualification des Warriors en playoffs lui aurait en effet permis d'être libre à partir de fin avril.

Après une saison difficile car passée sans ses stars Stephen Curry et Klay Thompson, la franchise championne NBA à trois reprises en cinq finales ces dernières années (2015, 2017 et 2018) est censée bénéficier d'un tour de Draft élevé. Etant donné que les deux Français sont suceptibles de figurer parmi les premiers choix de la Draft et que les Warriors cherchent à se renforcer à la mène depuis la retraite de Shaun Livingston, ils sont des sérieux candidats pour la franchise de San Francisco.