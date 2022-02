Killian Hayes impuissant face à Boston

NBA

Après deux succès de rang face à Boston et Cleveland, les Pistons de Détroit avaient l'occasion de poursuivre sur leur bonne dynamique, eux qui retrouvaient les Celtics la nuit dernière. Mais cette fois, la franchise du Massachusetts ne s'est pas laissé surprendre. Grâce à un excellent 4e quart-temps, Boston s'est imposé 113 à 104. Sorti du banc, Killian Hayes s'est montré discret. Gêné par les fautes, l'ex-Choletais n'a dû se contenter que de 3 points et 4 passes décisives en 19 minutes de jeu. Alors qu'il semblait à l'aise dans son nouveau rôle de 6e homme, Hayes connait une période un peu plus délicate. Reste à voir s'il parviendra à se relancer rapidement, quelques jours après le all-star break.

De leur côté, Killian Tillie (décision du coach) et Yves Pons (touché à la cuisse) n'ont pas pris part à la précieuse victoire des Grizzlies de Memphis face aux Bulls de Chicago (116-110).