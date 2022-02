Killian Hayes passeur décisif dans la victoire des Pistons, Rudy Gobert en double-double contre les Suns

NBA

Detroit se reprend en allant chercher la victoire au buzzer après prolongation. Les joueurs du Michigan ont montré un nouveau visage depuis leur belle victoire contre Boston (112-111) le 16 février dernier. Contre les Hornets, Killian Hayes a joué son plus grand nombre de minutes cette saison (30). Il a été un des artisans de la victoire des Pistons en passant le ballon à Kelly Olynynk qui réussit son tir à 2-points sur le gong. Dans cette rencontre, le Français a inscrit 6 points à 3/7 de réussite aux tirs pour 7 rebonds et 7 passes décisives, 1 contre pour 14 d'évaluation. Detroit est 15e de la divison Est avec un bilan de 15 victoires pour 46 défaites.

Toujours dans la conférence Est, les Knicks de New-York se sont inclinés 124 à 109 contre les Sixers du nouveau duo composé de Joël Embiid et James Harden. Pour leur deuxième match ensemble, ils ont inscrits à eux deux 66 points ! Face à une telle attaque, les 24 points de Evan Fournier n'ont pas pu changer la donne. Le natif de Saint-Maurice a inscrit 24 points à 9/16 dont 6/11 à 3-points, 2 rebonds, 2 passes pour 27 d'évaluation. Il est co-meilleur marqueur côté Knicks avec RJ Barrett qui a scoré 24 points à 9/22 aux tirs, 5 rebonds et 6 passes décisives pour 28 d'évaluation. Avec ce revers, les Knicks restent douzième de la conférence Est avec un bilan de 25 victoires et 36 défaites.

Pour son deuxième match depuis le All-Star Break, Rudy Gobert a enchaîné un deuxième double-double avec 16 points inscrits à 5/13, 14 rebonds et une passe pour 35 d'évaluation. Son équipe, le Jazz d'Utah, s'est imposé 118-114 contre le leader de la conférence Ouest, le Phoenix Suns. Les hommes de Quin Snyder ont été plus efficaces au rebond avec 41 rebonds pris contre 35 et ont marqués plus de tirs à 3-points que leur adversaire du soir (17 contre 13). Ce match a été marqué par une grosse intensité défensive notamment de la part de Rudy Gobert qui a contré à trois reprises. Le Jazz reste 4e au classement de la conférence Ouest avec 38 victoires pour 22 défaites.

Dernier Français sur les parquets NBA, Nicolas Batum s'est montré plutôt discret dans la victoire des siens 99-98 contre les Houston Rockets. "Batman" a inscrit 5 points à 2/6, 5 rebonds et 1 passe pour 10 d'évaluation. Les Clippers se sont fait peurs contre Houston qui est bon dernier de la conférence avec 8 défaites de rang avant la rencontre. Les Texans ont failli l'emporter grâce à un tir à 3-points de Jae'Sean Tate à trois minutes du terme et qui a permis à Houston de revenir à 95 partout. Heureusement pour les Californiens, Reggie Jackson et Amir Coffey n'ont pas vu les choses sous cet angle et ont inscrit un panier à 2-points et deux lancers-francs pour maintenir l'écart. La team de Nicolas Batum est toujours huitième de la conférence Ouest et rêve toujours de playoffs sans passer par le play-in. Les Clippers affronteront pour une deuxième fois consécutive les Rockets, ce mardi soir.