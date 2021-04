Killian Hayes poursuit son bon retour lors de la victoire des Pistons contre Cleveland

NBA

Crédit photo : Youtube

Absent des parquets entre début janvier et début avril, Killian Hayes réalise un très bon retour. Avec une deuxième titularisation d'affilée dans la victoire des Detroit Pistons face aux Cavaliers, le meneur termine la rencontre avec 12 points à 5/8 aux tirs, 3 rebonds et 9 passes décisives. Son coéquipier Sékou Doumbouya n'est pas entré en jeu.

De retour après avoir été mis au repos samedi, Rudy Gobert et le Jazz affrontaient une nouvelle fois les champions en titre, les Los Angeles Lakers. Après avoir perdu le premier match il y a deux jours, les hommes de Quin Snyder se sont bien repris et repartent du Staples Center avec la victoire, 111-97. Gobert a une nouvelle fois fait son job, avec 14 points à 5/7 aux tirs, 10 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres en 28 minutes.

Face aux Wizards de Washington D.C., Oklahoma City Thunder s'est incliné 119-107, contre un Russell Westbrook encore une fois en triple double (13 points, 11 rebonds et 17 passes décisives), son 26e cette saison et 172e en carrière. Le meneur français d'OKC, Théo Maledon termine à 14 points mais à 5/15 aux tirs, 7 rebonds et 5 passes décisives en 27 minutes. Quant à Jaylen Hoard, il a joué 15 minutes et a inscrit 6 points à 2/2 aux tirs et pris 6 rebonds.

Théo x Jaylen



Théo Maledon: 14 PTS, 7 REB, 5 AST@JaylenHoard: 6 PTS, 6 REB, 1 AST, 1 BLK



Les deux frenchies & le #ThunderUp s'inclinent à Washington pic.twitter.com/FIB5mG2WTr — NBA France (@NBAFRANCE) April 20, 2021

De son côté, Killian Tillie n'est pas entré en jeu dans le gros combat de Memphis face aux Denver Nuggets d'un Nikola Jokic en mode MVP (47 points, 15 rebonds, 8 passes décisives et auteur d'un 3 points très clutch). Défaite des Grizzlies en double prolongation, 139 à 137.

47 POINTS

15 REBONDS

8 ASSISTS

20/31 FG



MONSTER performance pour Niko Jokic lors de la victoire des @nuggets en double OT!



MEM 137-139 DEN#MileHighBasketball pic.twitter.com/n9oxDtjEXN — NBA France (@NBAFRANCE) April 20, 2021

Adam Mokoka n'est pas non plus entré sur le terrain dans la victoire des Bulls face aux Celtics, 102-96.