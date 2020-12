Killian Hayes rapidement titulaire à Détroit ?

Trois meneurs à sa disposition, l'entraîneur Dwayne Casey doit se poser des questions sur le poste de meneur titulaire pour la saison à venir. Si Derrick Rose a un énorme C.V., il démarrait sur le banc en 2019-2020 en rotation de Reggie Jackson, notamment pour ne pas trop tirer sur son physique sujet aux blessures. C'est une occasion à saisir pour le tout jeune drafté Killian Hayes, également en concurrence avec Delon Wright qui arrive de Dallas.

« On a les jeunes Delon Wright et Killian Hayes qui peuvent jouer à ce poste et sont des meneurs naturels. C’est sûr que c’est compliqué quand tu dois sortir du terrain un joueur talentueux comme Derrick, mais on a des meneurs stables pour jouer avec lui. Il peut même jouer avec Killian et Delon si on évolue avec trois arrières.

Killian Hayes un jeune homme intelligent, bon passeur, bon shooteur. Et il peut apprendre de Delon Wright et Derrick Rose. L’objectif, cette année, c’est de faire jouer les jeunes joueurs tout en se battant pour gagner. C’est un grand défi, mais c’est un bon défi. Vu le talent et les qualités des jeunes, le but est de leur donner autant de responsabilités que possible. »