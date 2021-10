Killian Hayes s'exprime (12 points), premier match NBA pour Ayayi et Cornelie

Toujours titulaire, en l'absence Cane Cunningham, Killian Hayes a réussi à plus s'exprimer pour le troisième match de la saison des Pistons. Le meneur/arrière a marqué 12 points à 4/11 aux tirs (dont 2/3 à 3-points) et donné 3 passes décisives en 27 minutes (il n'a pas joué le dernier quart-temps). Toutefois, il n'a pu empêcher la défaite de Détroit, 122 à 104 à Atlanta. En face, Timothé Luwawu-Cabarrot a pris 3 tirs en 3 minutes, tous manqués.

We hear from Killian Hayes after he finishes with 12 points, three assists and a rebound while guarding Atlanta's Trae Young on Monday. #DetroitBasketball pic.twitter.com/88A1e40U5y