Killian Hayes se présente pour la Draft 2020

NBA

Crédit photo : EuroCup

Le meneur/arrière Killian Hayes (1,95 m, 18 ans) a déclaré s'être présenté à la Draft NBA 2020. L'ancien joueur de Cholet, qui a réalisé une belle saison à Ulm en Allemagne et en EuroCup, se prépare actuellement en Floride, d'où vient son père, l'ancien joueur DeRon Hayes. Killian Hayes fait partie des candidats pour être retenu parmi les 10 premiers choix de la Draft 2020, qui semble encore très ouverte. Encore plus depuis que les saisons sont suspendues, voire d'ores et déjà annulées, partout dans le monde.

Reste à savoir comment se déroulera le processus de Draft. La Draft WNBA va elle se dérouler en ligne le 17 avril prochain.

D'autres joueurs français devraient se présenter à la Draft, comme Théo Maledon ou pourquoi pas également Joël Ayayi, Olivier Sarr ou encore Malcolm Cazalon. Nés en 1998, Abdoulaye Ndoye et Killian Tillie sont automatiquement éligibles.