Killian Tillie : "J'ai signé mon contrat sur DocuSign !"

A l'occasion du traditionnel "Sunday Night Live" sur beIN Sports, le Français Killian Tillie a eu l'opportunité de s'entretenir avec Rémi Reverchon. L'ailier-fort a pu revenir sur sa saison, mais aussi sur le bel exercice que réalise Memphis. Mais la première chose dont il fallait parler au sujet de Tillie, c'est bien la signature de son premier vrai contrat NBA, le 2 janvier. Depuis 2020, il jouait pour Memphis via un "two-way contract", qui lui permettait de rester qu'une partie du temps (hors période COVID-19) avec la franchise NBA, et de n'avoir pas un contrat garanti.

Le Français s'est largement exprimé sur cette signature qui le lie désormais aux Grizzlies pour deux ans : "Ca fait du bien de savoir que j'allais rester à Memphis. Avec la Covid-19, le GM voulait pas que j'aille dans son bureau pour signer le contrat." Avant d'ironiser : "J'ai signé mon contrat en DocuSign sur mon ordinateur donc c'est un peu différent. Mais quand je vois les chiffres qu'il y a dessus, ça fait du bien c'est sympa". Pour Tillie, qui tourne à 3,5 points et 1,8 rebond par rencontre, le contrat ne modifie pas drastiquement sa vie de basketteur : "C'est bien de se poser un peu, mais ça ne va pas changer grand chose, je vais continuer à travailler et à faire ce qu'on me dit". Avant d'ajouter : "Ils attendent de moi de défendre et de ne pas faire d'erreurs, et de faire les petits trucs comme plonger sur le ballon. Et après en attaque c'est de de donner de l'espace (spacing) et de shooter à 3-points quand mes coéquipiers sont doublés (pris à deux)."

Memphis, qui est l'équipe à battre avec 14 victoires sur les 17 derniers matches (dont 9 consécutives), est encrée à la quatrième place à l'Ouest. Le frenchie croit que cette réussite passe par la défense de fer de son équipe (3e défense de NBA) : "Dès qu'on gagne c'est plus sympa, mais à tous les matchs on joue ensemble et avec beaucoup d'énergie. C'est surtout défensivement, sur cette deuxième partie de début de saison on a fait un gros pas en avant et on défend comme des fous. Ca fait du biene de jouer dans une équipe comme ça."

Avec les retours de John Konchar, Xavier Tillman et Ziaire Williams, qui sont des habitués dans la rotation de Taylor Jenkins, Killian Tillie pourrait avoir du mal à trouver du temps de jeu régulièrement. Ses qualités défensives joueront forcément en sa faveur, elles qui sont déjà très appréciées dans le Tennessee.