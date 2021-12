Killian Tillie - Frank Ntilikina : duel de champions d'Europe cadets 2014 en NBA

NBA

Crédit photo : FFBB

Dans la nuit de Riga, en 2014, face à l'hôte letton, ils avaient connu l'ivresse d'un titre européen dès leurs années cadets, avec un festival de Killian Tillie en finale (25 points et 18 rebonds). Plus de sept ans après, le jeune Azuréen et Frank Ntilikina se sont retrouvés sur les parquets de NBA. Et pour fêter ça, Memphis l'a emporté 97-90 face aux Mavericks du meneur alsacien (3 points à 1/2, 1 rebond et 2 interceptions en 13 minutes). De son côté, l'intérieur des Grizzlies est resté muet en huit minutes. Ils auraient même être pu trois sur le parquet mais Yves Pons est resté scotché sur le banc de Memphis.

Des retrouvailles, aussi, entre vice-champions olympiques. Sans Petr Cornelie, non-utilisé, mais avec un Nikola Jokic en mode MVP (32 points et 11 rebonds), Denver a largement pris le meilleur sur New York (113-99). Et ce malgré l'activité d'Evan Fournier (15 points à 6/14, 3 rebonds, 5 passes décisives et 1 interception en 36 minutes).