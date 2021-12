Killian Tillie a pris part à la victoire record (+73) de Memphis contre OKC

NBA

Privé de Shai Gilgeous-Alexander , Josh Giddey , Mike Muscala , Derrick Favors , Kenrich Williams et Théo Maledon et Vit Krejci - ces deux derniers ayant été envoyés en G-League -, Okhahoma City a vécu une soirée humiliante ce jeudi soir à Memphis. Le Thunder a enregitré la plus large défaite de l'histoire de la NBA en s'inclinant de 73 points (152-79). Killian Tillie a profité de cet écart pour jouer 15 minutes. De quoi lui permettre de marquer 6 points à 2/4 aux tirs et prendre 2 rebonds.

En déplacement à Phoenix, Détroit n'est pas parvenu à stopper les Suns qui du coup ont remporté leur 18e match de suite, signant ainsi le nouveau record de la franchise. Mais les Pistons se sont bien battus à l'image de Killian Hayes face à Chris Paul (12 points et 12 passes décisives). Le Choletais a cumulé 10 points à 4/9 aux tirs, 6 rebonds, 3 passes décisives et 2 contres en 33 minutes. Son équipe a même terminé à +8 lorsqu'il était sur le parquet.

Enfin, les New York Knicks ont encore perdu, cette fois à domicile contre Chicago (115-119). C'est la 11e défaite en 22 matches des joueurs de Tom Thibodeau, eux qui avaient pourtant bien démarré la saison. Pour ses retrouvailles avec Nikola Vucevic (27 points et 7 rebonds), Evan Fournier a marqué 16 points à 6/14 aux tirs (dont 4/10 à 3-points), pris 1 rebond et volé 4 ballons en 32 minutes.