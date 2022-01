Killian Tillie décroche un contrat de deux ans avec les Memphis Grizzlies

NBA

Les Memphis Grizzlies ont décidé d'offrir un contrat de deux ans et quatre million de dollars à l'intérieur français Killian Tillie (2,09 m, 23 ans), qui était jusqu'ici salarié sous la forme d'un "two-way contract".

12 victoires en 15 matches pour Memphis en décembre, avec un Tillie responsabilisé

C'est ce qui s'appelle saisir sa chance. Alors que plusieurs joueurs des Memphis Grizzlies ont du s'absenter à diverses reprises en décembre à cause de cas de COVID-19 ou de blessures, Killian Tillie est passé entre les gouttes et a bénéficié de plus amples responsabilités. Sur les 15 matches de son équipe sur ce dernier mois de l'année 2021, l'ailier-fort azuréen a joué 15 minutes en moyenne pour 4 points à 38,2% de réussite aux tirs (dont 35,1% à 3-points), 2,1 rebonds, 0,5 contre et une défense de grande qualité. Surtout, la franchise du Tennessee s'est imposée à 12 reprises et est désormais bien installée à la quatrième place à l'Ouest (23 victoires, 14 défaites).

Peu utilisé sur sa saison rookie, Killian Tillie avait toutefois signé un deuxième two-way contract avec les Memphis Grizzlies. Ne pouvant pas en signer un troisième, il devait prouver qu'il était en mesure de mériter un contrat plein avant la fin de sa saison sophomore. Il a mis deux mois à atteindre cet objectif, remplaçant ainsi Sam Merrill (qui doit se faire opérer de la cheville) dans la rotation. De quoi lui permettre de se concentrer à fond sur le basket et de continuer à s'installer en NBA.