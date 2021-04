Killian Tillie gagne en temps de jeu à Memphis, Batum et les Clippers dominent Portland

NBA

Crédit photo : Youtube

Killian Tillie semble trouver de plus en plus sa place au sein de l'effectif des Memphis Grizzlies. Après n'être rentré qu'en fin de match face à Philapelphie et Minnesota, l'ailier-fort français a joué 13 minutes ce mardi contre le Heat de Miami. Dans la victoire des siens 124 à 112, l'Azuréen a inscrit 5 points à 2/6 aux tirs, 2 rebonds et 1 passe décisive. De bon augure pour la suite, alors que Memphis est huitième à l'Ouest (25 victoires et 23 défaites), à la lutte pour le play-in.

Le choc de la soirée opposait les Portland Trail Blazers et les Los Angeles Clippers.. Ce match a été remporté par les Californiens (133-116). Paul George et Kawhi Leonard ont combiné 65 points à eux deux pour remporter la victoire. A leur côté, en sortie de banc, Nicolas Batum a fait son travail. En 20 minutes, l'ailier a compilé 5 points à 2/5 aux tirs, 6 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception. Les Clippers restent troisièmes à l'Ouest (34 victoires pour 18 défaites).

En back-to-back, les Detroit Pistons affrontaient les Denver Nuggets de Nikola Jokic. C'est la franchise du Colorado qui l'a emporté 134-119. Sekou Doumbouya a joué 8 minutes pour 2 points à 1/5 aux tirs et 3 rebonds. Kilian Hayes, lui, était au repos.

Axel Toupane n'est entré qu'une minute dans la courte défaite de Milwaukee, 122-121, contre les Warriors - l'équipe avec qui il avait passé par la présaison - d'un Stephen Curry en feu (41 points). De son côté, Evan Fournier était mis au repos lors de la défaite des Celtics contre Philadelphie (116-106). Quant à Adam Mokoka, il n'était pas sur la feuille de match pour affronter Indiana (victoire de Chicago, 113-97).