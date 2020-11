Killian Tillie signe un "two-way contrat", Abdoulaye Ndoye non drafté

NBA

Crédit photo : Gonzaga

Spéciale et indécise en raison du contexte sanitaire et d'une relative homogénéité, cette cuvée 2020 de la Draft NBA n'a franchement pas souri aux Français. À l'exception de Killian Hayes, qui est devenu ce jeudi 19 novembre le Français le plus haut drafté de l'histoire. Sinon, son compère de la génération 2001, Théo Maledon, n'a été appelé qu'en 34e position alors que beaucoup le voyaient au premier tour, ce qui lui aurait permis d'avoir un contrat garanti.

Outre l'anonyme Espoirs de Nanterre Mouhamed Thiam, Killian Tillie et Abdoulaye Ndoye ne font, eux, pas partie des soixante élus.

Killian Tillie : « Si jamais je ne suis pas drafté, mon dossier médical en sera forcément la raison »

« Si jamais je ne suis pas drafté, mon dossier médical en sera forcément la raison », nous expliquait début août l'ailier-fort tricolore. Membre de cette génération 1998 double championne d'Europe, Killian Tillie, souvent pressenti en fin de deuxième tour, n'a finalement pas été appelé par Adam Silver, le commissaire de la NBA. « Mais la Draft, ce n’est pas une fin en soit, c’est juste le début, lançait-il cet été. Mon rêve serait toujours d’aller en NBA et d’y jouer. » Issu d'un réputé programme de Gonzaga - où il y a passé ses quatre ans de NCAA -, le benjamin de la famille Tillie s'accroche à son rêve de NBA et va rejoindre les Memphis Grizzlies via un two-way contract.

French F Killian Tillie of Gonzaga is signing a two-way deal with the Memphis Grizzlies, his agent Andy Shiffman of @PrioritySports tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 19, 2020

Abdoulaye Ndoye : « Si ça se passe bien, c’est OK ; si ce n’est pas le cas, c’est tout, on continue »

Moins attendu que son compère de la génération 1998, Abdoulaye Ndoye devra encore patienter avant de jouer dans la Grande Ligue. Arrière polyvalent et doté de long segments, le Dunkerquois va pouvoir se concentrer sur sa saison à Monaco avant de pouvoir retenter sa chance peut-être un jouer outre-Atlantique, sans doute via un "two-way contract" là-aussi, comme l'avait fait Yakuba Ouattara en 2017.

Abdoulaye Ndoye n'a pas été drafté cette nuit (photo : Sébastien Grasset)