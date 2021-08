Killian Tillie signe un deuxième "two-way contract" avec Memphis

Signataire d'un premier « two-way contract » avec Memphis en novembre dernier, dans la foulée de la draft NBA 2020 où il n'avait pas été retenu parmi les 60 meilleurs joueurs, Killian Tillie vient de parapher un deuxième « two-way contract » avec la franchise du Tennessee.

Si l'ailier-fort français aurait souhaité signer un contrat garanti, les Grizzlies ont récemment appliqué la « qualifying offer », signifiant que Memphis peut s'aligner sur n'importe quelle offre que le Français recevra de la part d'une autre franchise. Un premier message positif envoyé, qui se concrétise par un nouveau « two-way », passerelle entre la NBA et la G-League. Avec ce contrat, le Parisien a la possibilité d'être inscrit 50 fois au maximum sur la feuille de match. Mais c'est bien avec la filiale des Memphis Hustle que Killian Tillie passera la majorité de son temps pour faire ses preuves et ainsi choper un contrat garanti.

À noter que c'est la dernière fois que Memphis peut proposer ce type de contrat au Français, actuellement engagé en Summer League (14,5 points en 3 matchs).

The @memgrizz today announced the team has signed Killian Tillie to a two-way contract. pic.twitter.com/O7N7vVBOfy