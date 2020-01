Kobe Bryant est décédé à l'âge de 41 ans

C'est tout simplement l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du basketball qui est parti ce dimanche. A l'âge de 41 ans, Kobe Bryant est décédé à Calabasas (à côté de Los Angeles) dans un accident d'hélicoptère, avec quatre autres personnes. La NBA a d'ores et déjà annulé toutes les rencontres de la journée.

Kobe Bryant was killed Sunday when the helicopter he was traveling in crashed and burst into flames Sunday morning amid foggy conditions in the hills above Calabasas. https://t.co/Y4KZJXrObL