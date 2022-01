L'ancien Choletais Chandler Parsons prend sa retraite

Clap de fin pour Chandler Parsons (2,08 m, 33 ans). L'ex-star dse Florida Gators qui a démarré sa carrière dans le championnat de france (à Cholet lors de la saison 2011-12) a annoncé son retrait des parquets. Il y a un peu plus de deux ans, l'ailier a subi un grave accident de la circulation causé par un automobiliste en était d'ivresse. Coupé dans la foulée par les Atlanta Hawks, il n'avait plus donné de nouvelles sur un parquet depuis le 28 décembre 2019 sous ce maillot d'Atlanta. Le journaliste de The Athletic Shams Charania a annoncé la décision du joueur sur Twitter.

Nine-year NBA veteran Chandler Parsons has retired from basketball and his lawsuit from career-ending injuries via car accident in January 2020 has been settled for a substantial amount.