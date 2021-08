L'ancien joueur LNB Kenny Atkinson nommé assistant-coach aux Warriors

NBA

Joueur puis entraîneur au parcours atypique, Kenny Atkinson a quitté le banc des Clippers pour celui des Warriors de Golden State, où il sera l'un des assistants de Steve Kerr à la rentrée prochaine, a annoncé la NBA dans un communiqué. Après une saison à Los Angeles avec les "Clips" d'un certain Nicolas Batum, l'entraîneur de 54 ans découvrira le banc d'une 5e franchise NBA depuis son arrivée au sein de la Grande Ligue en 2008.

D'abord meneur talentueux et référencé en France après y avoir passé une bonne partie de sa carrière, entre Montpellier, Nantes et Évreux notamment, Atkinson a débuté sa carrière d'entraîneur avec le Paris Basket Racing, de 2004 à 2006. Débarqué en NBA sur le banc des Knicks en 2008, il s'est surtout fait un nom à Brooklyn, où il était coach principal entre 2016 et 2020. Un temps pressenti pour prendre les rennes des Knicks, il avait finalement rejoint Los Angeles lors de l'exercice 2020-2021. Également passé par Atlanta, le technicien vivra sa première expérience à San Francisco la saison prochaine.