L'ancien limougeaud Brad Wanamaker passe de Boston à Golden State

NBA

Crédit photo : Sébastien Léger

Anonyme meneur du Limoges CSP sous l'ère Giannakis en 2012/13 (9 points à 48%, 3,4 rebonds et 3,4 passes décisives) devenu un top joueur européen (finaliste de l'EuroLeague en 2018 avec le Fenerbahçe) puis une doublure référencée en NBA (6,9 points à 45%, 2 rebonds et 2,5 passes décisives en 19 minutes de moyenne avec les Boston Celtics cette saison, contre 3,9 points et 1,6 passe décisive en 9 minutes l'année dernière), Bradley Wanamaker (1,91, m, 31 ans) va poursuivre son aventure au sein de la grande ligue.

Le vainqueur du Match des Champions 2012 s'est engagé avec les Golden State Warriors où il aura la lourde tâche de faire souffler Stephen Curry. Réputé pour sa gestion solide et sa défense, il s'est engagé pour un an avec la franchise californienne, avec un salaire de 2,25 millions de dollars à la clé.