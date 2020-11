L'ancien Roannais JaMychal Green passe des Clippers aux Nuggets

NBA

Crédit photo : Olivier Fusy

Auteur d'une saison individuellement intéressante (11,8 points à 53% de réussite aux tirs dont 36,1% à 3-points, 6,6 rebonds et 1 passe décisive pour 13,5 d'évaluation en 22 minutes) à la Chorale de Roanne en 2013-2014, alors que le club sombrait collectivement, l'ailier-fort JaMychal Green (2,03 m, 30 ans) réalise une belle carrière depuis.

Le natif de Montgomery (Alabama) s'est installé en NBA la saison suivante, aux Memphis Grizzlies (après avoir pigé à San Antonio), et depuis il n'a pas quitté la grande ligue. Après deux saisons aux Los Angeles Clippers (6,8 points à 42,9% et 6,2 rebonds en 21 minutes), il vient de rejoindre les Denver Nuggets où il remplace Jerami Grant, parti à Détroit. L'ancien pensionnaire de l'Université de l'Alabama s'est engagé pour deux ans et 15 millions de dollars.